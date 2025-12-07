Snimljen trenutak kada vatra kreće da guta noćni klub: Plesačica u šoku gleda, usledio horor!

Stravičan požar u noćnom klubu u Goi, u kojem je poginulo najmanje 25 ljudi, počeo je u trenutku kada je trbušna plesačica izašla na binu i započela svoj nastup.

Kamere su snimile trenutak kada vatra počinje da guta plafon i širi se munjevitom brzinom u objektu koji je bio pun gostiju. Požar je izbio u subotu, nešto posle ponoći u noćnom klubu Birch u Arpori u Severnoj Goi, a među stradalima ima i turista. Usledila je panika i bežanje iz kluba, a najviše žrtava bilo je u kuhinji objekta. Vlasti su saopštile da je požar stavljen pod kontrolu, te da su sva tela pronađena nakon što su spasilačke operacije trajale do ranih