Kremlj pozdravio američko uklanjanje Rusije kao direktne pretnje u svojoj bezbednosnoj strategiji

Nova pre 52 minuta  |  Autor: Beta
Kremlj je pozdravio potez vlade predsednika SAD-a Donalda Trampa da revidira svoju strategiju nacionalne bezbednosti i prestane da naziva Rusiju "direktnom pretnjom", rekao je portparol Dmitrij Peskov, prenosi danas agencija TASS. „Smatramo to pozitivnim korakom“, rekao je Peskov.

Poruke za rusko-američke odnose koju šalje administracija predsednika Donalda Trampa razlikuje se od pristupa prethodnih administracija, rekao je portparol Kremlja. Kremlj će detaljnije razmotriti ažuriranu američki strategiju za nacionalnu bezbednost da analizira njene odredbe, rekao je Peskov. „Svakako treba da se razmotri i analizira u više detalja" rekao je on. Ovo je bio njegov komentar na izmenjen ključni američki dokument o nacionalnoj bezbenosti u kome se
RusijaDonald Tramp

