Rat u Ukrajini – 1.383. dan. Najmanje četiri ljudi je stradalo, a 10 ih je povređeno u ruskom napadu na Hersonsku oblast, saopštavaju ukrajinske vlasti. Sa druge strane, Donald Tramp Mlađi izjavio je da njegov otac, predsednik SAD Donald Tramp, možda može da se povuče iz američke podrške Ukrajini ako se rat ne okonča mirovnim sporazumom.

Broj pitanja za emisiju "Godina sa Vladimirom Putinom" premašio 350.000 Broj pitanja građana upućenih za uspostavljanje direktne linije sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u predstojećoj emisji "Godina sa Vladimirom Putinom", premašio je 350.000. "Operatori kol-centra neprestano odgovaraju na upite. Već je primljeno više od 350.000 zahteva", javlja Kanal 1 ruske televizije, prenose RIA Novosti. Među pet najzastupljenijih tema bile su socijalna politika,