Granatiran Herson – četvoro stradalo, 10 povređenih; Tramp Mlađi: Ukrajina može da izgubi podršku SAD

RTS pre 2 sata
Rat u Ukrajini – 1.383. dan. Najmanje četiri ljudi je stradalo, a 10 ih je povređeno u ruskom napadu na Hersonsku oblast, saopštavaju ukrajinske vlasti. Sa druge strane, Donald Tramp Mlađi izjavio je da njegov otac, predsednik SAD Donald Tramp, možda može da se povuče iz američke podrške Ukrajini ako se rat ne okonča mirovnim sporazumom.

Broj pitanja za emisiju "Godina sa Vladimirom Putinom" premašio 350.000 Broj pitanja građana upućenih za uspostavljanje direktne linije sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u predstojećoj emisji "Godina sa Vladimirom Putinom", premašio je 350.000. "Operatori kol-centra neprestano odgovaraju na upite. Već je primljeno više od 350.000 zahteva", javlja Kanal 1 ruske televizije, prenose RIA Novosti. Među pet najzastupljenijih tema bile su socijalna politika,
Uživo Gori na frontu; Moćan udar: Oboren Šahed VIDEO

„Treba zdrobiti rusku ratnu ekonomiju": Dva poteza mogu da nateraju Putina da prekine rat

"Mora da se otkloni pretnja od treće ruske invazije" Zelenski razgovarao sa dva ključna Trampova čoveka, pa otkrio detalje

"Možda ćemo morati da obaramo ruske avione": Predsednik NATO države zapretio Moskvi da će preduzeti ozbiljnije akcije

Na granici ludila: Češki predsednik poručio da se bliži trenutak "obaranja ruskih aviona"

"Obaraćemo ruske avione i dronove": Ovakvu pretnju Putin nije dobio od početka rata u Ukrajini

Uživo uništeno neprijateljsko oružje, hitno se oglasila Moskva

Italija šalje pomoć Ukrajini, Meloni potvrdila podršku: Zelenski nastavlja razgovore sa evropskim liderima

(Video) Otkriveno čemu služi Putinovo tajno dugme: Pojavio se novi snimak sastanka sa Trampovim ljudima, jedan detalj svima zapao za oko

"Evropa će biti izbrisana" Trampov skandalozni dokument izazvao gnev, jedna stvar o Putinu najviše zabrinjava, odmah reagovala Moskva: "Slaže se sa našom vizijom"

Izraelska vojska ubila dva Palestinca – Jedan od dvojice ubijenih nije bio umešan u napad

Sećanje na porodicu Zec: Komemoracija ubijenima u Zagrebu 1991.

