"Obaraćemo ruske avione i dronove": Ovakvu pretnju Putin nije dobio od početka rata u Ukrajini

Predsednik Češke republike smatra da bi NATO zemlje morale da počnu sa obaranjem ruskih aviona i dronova.

Predsednik Češke republike Petr Pavel je u razgovoru za "Sandej Tajms" izjavio da bi evropske NATO članice trebalo da obaraju ruske avione i dronove koji bespravno narušavaju vazdušne prostore pojedinih zemalja. U prethodnom periodu, od kraja leta pa sve do danas zabeleženo je više međunarodnih incidenata zbog kojih je privremeno bilo zatvoreno nekoliko aerodroma u Evropi. Poslednji takav događaj dogodio se u subotu 6. decembra na aerodromu u Viljnusu u Litvaniji