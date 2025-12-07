Napad na londonskom aerodromu Hitrou: Uhapšen muškarac nakon napada na grupu ljudi

Nova pre 2 sata  |  Autor: Beta
Napad na londonskom aerodromu Hitrou: Uhapšen muškarac nakon napada na grupu ljudi

Policija je danas u Londonu uhapsila muškarca koji je biber sprejom napao grupu ljudi u parking garaži, na glavnom londonskom aerodromu - Hitrou.

Pet ljudi je odvedeno u bolnicu ali se veruje da povrede nisu ozbiljne, dok je 16 osoba zbrinuto na licu mesta, saopštila je londonska policija. Incident u višespratnoj garaži za Terminalu 3 dogodio se kada je eskalirala svađa između dve grupe koje su se poznavale. Policija je saopštila da se radi izolovanom incidentu koji nije povezan sa terorizmom ili protestom. Jedan čovek je uhapšen pod optužbom daje izvršio napad, a policija traga za drugim osumnjičenima koji
Ključne reči

AerodromLondon

