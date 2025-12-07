Protest ispred Ustavnog suda: "Ukidanjem" TOK-a država odustaje od borbe protiv organizovanog kriminala

Grupa sudija i tužilaca iz cele Srbije pozvala je sudije, tužioce, advokate, studente i građane na protest protiv, kako navode, političkih pritisaka na pravosuđe, pre svega zbog najavljenih izmena zakona u vezi sa TOK-om i zbog toga što tužiteljki iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu nije dozvoljeno da izvrši uviđaj u šatorskom naselju ispred Skupštine. Veliki broj ljudi okupljen je ispred Ustavnog suda, gde je intoniranjem himne počeo skup.

Studenti Pravnog fakulteta u blokadi najavili su danas za 9. decembar u 19:00 protestnu šetnju pod nazivom "365 dana traženja pravde" koja će predstavljati retrospektivu svega kroz šta su studenti tog fakulteta prošli u prethodnoj godini. Početak programa koji prethodi šetnji je u 18:00 otvaranjem izložbe fotografija u prostorijama fakulteta, objavili su studenti na Instagramu. Šetnja počinje u 19:00, a prvo odredište je Vrhovno javno tužilaštvo, mesto gde su imali