Veliki ruski napad na ukrajinski grad Kremenčuk, dok traju mirovni pregovori

Veliki ruski napad na ukrajinski grad Kremenčuk, dok traju mirovni pregovori

Rusija je noćas nastavila vazdušne udare na Ukrajinu, a gradonačelnik Kremenčuka, vodećeg industirijskog centra u centralnoj Ukrajini, javio je rano jutros da je grad pogođen više puta u velikom napadu..

Za sada nije prijavljeno da li ima poginulih, prenosi Bi-Bi-Si (BBC). Vazdušni napadi na Ukrajinu traju i tokom intenzivnih pregovora o okončanju rata, uljučujući ukrajinsko-američke razgovore u Majamiju, čiji je cilj mirovni plan prihvatljiv za obe strane. Gradonačelnik Kremenčuka Vitalij Maleck rekao je da je njegov grad pretrpeo "masivan kombinovani udar" na infrastrukturu. Još se ne zna kolika je ukupna šteta, ali je gradonačelnik rekao da su neki ljudi ostali
