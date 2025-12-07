Novi državni udar: Specijalna jedinica zauzela televiziju - garda ih razbila

pre 3 sata
U Beninu, u Africi, dogodio se pokušaj državnog udara, prema izveštajima medija.

Muškarci u vojnim uniformama zauzeli su televizijski studio i emitovali obraćanje. Najavili su smenu predsednika, suspenziju svih političkih stranaka i zatvaranje morskih i kopnenih granica. Neki lokalni mediji tvrde da je Republikanska garda uspela da osujeti akcije vojne grupe. Takođe je prijavljen napad na rezidenciju predsednika Patrisa Talona. Veruje se da napadače predvodi potpukovnik Paskal Tigri, komandant grupe specijalnih snaga. Posted by Dnevne Novine
