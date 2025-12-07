Pokušaj puča u Beninu propao zahvaljujući lojalistima, kaže ministar unutrašnjih poslova

Radio 021 pre 6 sati  |  BBC News na srpskom
Pokušaj puča u Beninu propao zahvaljujući lojalistima, kaže ministar unutrašnjih poslova

Savetnik predsednika rekao je za BBC da je predsednik Patris Talon na bezbednom u Ambasadi Francuske.

BTV Vojnici su se pojavili na državnoj televiziji rano u nedelju ujutru rekavši da suspenduju ustav Ministar unutrašnjih poslova Benina kazao je tokom obraćanja na nacionalnoj televiziji da je pokušaj puča u ovoj zapadnoafričkoj zemlji propao. Prethodno se na državnoj televiziji u nedelju rano ujutru obratila grupa vojnika, predvođena pukovnikom Paskalom Tigriom, tvrdeći da su zbacili predsednika Patrisa Talona i suspendovali ustav. Francuska ambasada u Beninu
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Ministar unutrašnjih poslova Benina: Osujećen vojni puč

Ministar unutrašnjih poslova Benina: Osujećen vojni puč

NIN pre 4 sati
(Video) Vojska upala na TV i objavila dramatičnu vest! "Predsednik je svrgnut, preuzimamo vlast": Pucnjava u blizini palate…

(Video) Vojska upala na TV i objavila dramatičnu vest! "Predsednik je svrgnut, preuzimamo vlast": Pucnjava u blizini palate, pokušaj puča u Beninu

Blic pre 4 sati
Novi državni udar: Specijalna jedinica zauzela televiziju - garda ih razbila

Novi državni udar: Specijalna jedinica zauzela televiziju - garda ih razbila

Pravda pre 5 sati
Ovu zemlju je letos posetio Marko Đurić: U Beninu izbio puč, osujećen je

Ovu zemlju je letos posetio Marko Đurić: U Beninu izbio puč, osujećen je

Danas pre 6 sati
Pokušaj puča u Beninu propao zahvaljujući lojalistima, kaže ministar unutrašnjih poslova

Pokušaj puča u Beninu propao zahvaljujući lojalistima, kaže ministar unutrašnjih poslova

BBC News pre 6 sati
Ministar unutrašnjih poslova Benina: Osujećen vojni puč u zemlji

Ministar unutrašnjih poslova Benina: Osujećen vojni puč u zemlji

N1 Info pre 6 sati
Pokušaj puča u Beninu propao zahvaljujući lojalistima, kaže ministar unutrašnjih poslova

Pokušaj puča u Beninu propao zahvaljujući lojalistima, kaže ministar unutrašnjih poslova

NIN pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministar unutrašnjih poslovaBBCFrancuska

Svet, najnovije vesti »

"Evropa će biti izbrisana" Trampov skandalozni dokument izazvao gnev, jedna stvar o Putinu najviše zabrinjava, odmah reagovala…

"Evropa će biti izbrisana" Trampov skandalozni dokument izazvao gnev, jedna stvar o Putinu najviše zabrinjava, odmah reagovala Moskva: "Slaže se sa našom vizijom"

Blic pre 2 minuta
Sećanje na porodicu Zec: Komemoracija ubijenima u Zagrebu 1991.

Sećanje na porodicu Zec: Komemoracija ubijenima u Zagrebu 1991.

Danas pre 3 minuta
Andrea i Marijan izrešetani zbog jedne kobne greške?! Isplivali novi detalji stravičnog ubistva koje je potreslo Balkan…

Andrea i Marijan izrešetani zbog jedne kobne greške?! Isplivali novi detalji stravičnog ubistva koje je potreslo Balkan: Prijavila supruga za nasilje, on oslobođen

Blic pre 2 minuta
Godišnjica brutalne likvidacije porodice Zec: Održana komemoracija za Mihajla, Mariju i ćerku Aleksandru

Godišnjica brutalne likvidacije porodice Zec: Održana komemoracija za Mihajla, Mariju i ćerku Aleksandru

Blic pre 37 minuta
Voda u Luvru: Oštećena dela u Odeljenju egipatskih antikviteta

Voda u Luvru: Oštećena dela u Odeljenju egipatskih antikviteta

Danas pre 1 sat