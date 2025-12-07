Pokušaj puča u Beninu propao zahvaljujući lojalistima, kaže ministar unutrašnjih poslova
Radio 021 pre 6 sati | BBC News na srpskom
Savetnik predsednika rekao je za BBC da je predsednik Patris Talon na bezbednom u Ambasadi Francuske.
BTV Vojnici su se pojavili na državnoj televiziji rano u nedelju ujutru rekavši da suspenduju ustav Ministar unutrašnjih poslova Benina kazao je tokom obraćanja na nacionalnoj televiziji da je pokušaj puča u ovoj zapadnoafričkoj zemlji propao. Prethodno se na državnoj televiziji u nedelju rano ujutru obratila grupa vojnika, predvođena pukovnikom Paskalom Tigriom, tvrdeći da su zbacili predsednika Patrisa Talona i suspendovali ustav. Francuska ambasada u Beninu