Premijer Đuro Macut: „Energetska situacija u Srbiji je potpuno stabilna i pod kontrolom, nestašica neće biti“

Serbian News Media pre 21 minuta
Premijer Đuro Macut: „Energetska situacija u Srbiji je potpuno stabilna i pod kontrolom, nestašica neće biti"

Premijer Đuro Macut izjavio je danas da Srbija u energetskom sektoru ima potpunu kontrolu i da je situacija potpuno stabilna.

Dodao je da se ministri sastaju sa predsednikom države Aleksandrom Vučićem vrlo često, kao i da je sledeći sastanak već sutra kako bi se analizirala situacija. „Svakodnevno analiziramo situaciju oko popunjenosti rezrevi i mogu da kažem da je to potpuno stabilo. Imamo jednu kontrolisanu situaciju gde neće biti nestašica i, kako vidite, život u Srbiji je potupno normalan. Naravno pa postoje određeni rokovi i neki planovi koji se tiču i transformacije i vlasništva
