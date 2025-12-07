Šok! Mohamed Salah pozvao roditelje na svoju oproštajnu utakmicu na Enfildu za Liverpul

Nema kraja šokovima za Liverpul! Aktuelni šampion Engleske se žestoko muči ove sezone, iako je delovalo pre početka sezone da je sklopio još jači tim i da će se "prošetati" do titule u Premijer ligi.

Ipak, skupo plaćena pojačanja se nisu navikla, dok je i najbolji fudbaler Mohamed Salah u lošoj formi. Sve to rezultiralo je mnogim lošim rezultatima, pa je Liverpul trenutno na sedmom mestu sa 10 bodova manje od Arsenala. Kulminacija svega bila je utakmica protiv Lidsa na gostovanju, gde je Liverpul u 95. minutu ostao bez tri boda, iako je delovalo da ima pobedu u rukama, pošto je vodio sa 2:0, potom i sa 3:2. Na ovom meču na terenu nije bilo Mohameda Salaha, koji