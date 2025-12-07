Salah najavio odlazak iz Liverpula?!

B92 pre 15 minuta
Salah najavio odlazak iz Liverpula?!

Mohamed Salah je indirektno najavio odlazak iz Liverpula.

Liverpul se suočava sa krizom bez presedana, a poslednji šok stigao je sa terena Lidsa, gde su "crveni" ispustili pobedu u nadoknadi vremena. Iako je ekipa vodila sa 2:0, a kasnije i sa 3:2, završilo je bez tri boda, što dodatno produbljuje problematiku u Premijer ligi. Trenutno su na sedmom mestu, sa čak 10 bodova zaostatka za vodećim Arsenalom, a najavljivana dominacija ovogodišnjeg tima i dalje izostaje. Situaciju dodatno komplikuje forma Mohameda Salaha,
