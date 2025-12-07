Trideset troje srednjoškolaca i studenata dobilo stipendije Fondacije "Evro za znanje"

Okupljeni oko ideje da je najbolja investicija, investicija u obrazovanje, članovi Fondacije "Evro za znanje", trinaesti put dodelili su godišnje stipendije najboljim učenicima i studentima Srbije.

Ko prepozna značaj ulaganja u obrazovanje, kažu u Fondaciji, može da im se pridruži, prenosi RTS. Stipendije je ove godine dobilo 33-je srednjoškolaca i studenata - najviše od kada Fondacija "Evro za znanje" postoji. Sredstva su sakupili osnivači - građani, i preduzeća koja ih pomažu. Dobra prilika, kažu, da se malim odricanjem napravi velika stvar. Svojim uspesima, maturanti su već obezbedili indekse za fakultete koje žele da studiraju. "Kao najveće naše uspehe