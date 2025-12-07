Sudije i tužioci protestovali ispred Ustavnog suda zbog političkih pritisaka

Sudije i tužioci iz cele Srbije okupili su se ispred Ustavnog suda u Beogradu na protestu protiv političkih pritisaka na pravosuđe, povodom sprečavanja tužiteljke da izvrši uviđaj nakon incidenta u šatorskom naselju ispred Skupštine.

Grupa sudija, tužilaca iz cele Srbije okupila se ispred Ustavnog suda na protestu protiv političkih pritisaka na pravosuđe. Kako su ranije najavili, protest se pre svega svega održava zbog toga što tužiteljki iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu nije bili dozvoljeno da izvrši uviđaj posle incidenta u šatorskom naselju ispred Skupštine. Sudije i tužioce podržavajui građani i studenti, a okupljeni nose zastave fakulteta i zborova i duvaju u pištaljke i