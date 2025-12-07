Sudije i tužioci protestovali ispred Ustavnog suda zbog političkih pritisaka

Vreme pre 4 sati
Sudije i tužioci protestovali ispred Ustavnog suda zbog političkih pritisaka

Sudije i tužioci iz cele Srbije okupili su se ispred Ustavnog suda u Beogradu na protestu protiv političkih pritisaka na pravosuđe, povodom sprečavanja tužiteljke da izvrši uviđaj nakon incidenta u šatorskom naselju ispred Skupštine.

Grupa sudija, tužilaca iz cele Srbije okupila se ispred Ustavnog suda na protestu protiv političkih pritisaka na pravosuđe. Kako su ranije najavili, protest se pre svega svega održava zbog toga što tužiteljki iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu nije bili dozvoljeno da izvrši uviđaj posle incidenta u šatorskom naselju ispred Skupštine. Sudije i tužioce podržavajui građani i studenti, a okupljeni nose zastave fakulteta i zborova i duvaju u pištaljke i
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

„Nova“ piše: Šta su pokazali lokalni izbori u pet opština: Studenti probudili apstinente, SNS u padu

„Nova“ piše: Šta su pokazali lokalni izbori u pet opština: Studenti probudili apstinente, SNS u padu

Nova pre 1 sat
Sudije i tužioci protestovali zbog političkih pritisaka: Najavljene izmene zakona vide kao udar na samostalnost pravosuđa

Sudije i tužioci protestovali zbog političkih pritisaka: Najavljene izmene zakona vide kao udar na samostalnost pravosuđa

Serbian News Media pre 4 sati
Protest ispred Ustavnog suda: "Ukidanjem" TOK-a država odustaje od borbe protiv organizovanog kriminala

Protest ispred Ustavnog suda: "Ukidanjem" TOK-a država odustaje od borbe protiv organizovanog kriminala

Novi magazin pre 5 sati
Protest sudija, tužilaca i advokata „Pravosuđe još ima snage“: Šta se dogodilo na današnjem protestu sudija i tužilaca Sudija…

Protest sudija, tužilaca i advokata „Pravosuđe još ima snage“: Šta se dogodilo na današnjem protestu sudija i tužilaca Sudija Upravnog suda: Ne postoje “blokaderi sudije i tužioci”, već samo ljudi koji rade svoje poslove

Ozon press pre 5 sati
Sudije i tužioci na protestu u Beogradu: „Pravda je slepa, pravosuđe nije“

Sudije i tužioci na protestu u Beogradu: „Pravda je slepa, pravosuđe nije“

NIN pre 5 sati
Protest sudija i tužilaca zbog političkih pritisaka na pravosuđe

Protest sudija i tužilaca zbog političkih pritisaka na pravosuđe

Radio 021 pre 6 sati
Protest sudija i tužilaca zbog političkih pritisaka na pravosuđe

Protest sudija i tužilaca zbog političkih pritisaka na pravosuđe

In medija pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Tužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

Članovi geštetnerske redakcije

Članovi geštetnerske redakcije

Danas pre 1 sat
Pismo odsutnom srpskom prijatelju: Poziv na pomirenje poznatog književnika, Albanca sa Kosova, profesora na Univerzitetu…

Pismo odsutnom srpskom prijatelju: Poziv na pomirenje poznatog književnika, Albanca sa Kosova, profesora na Univerzitetu Harvard

Danas pre 1 sat
Kragujevac koči izbore: Šta se dešava sa izborima za rukovodeće funkcije u Advokatskoj komori Srbije

Kragujevac koči izbore: Šta se dešava sa izborima za rukovodeće funkcije u Advokatskoj komori Srbije

Danas pre 2 sata
NOVA: Smenjen načelnik BIA Marko Parezanović; Navodno se pominjao u „Skaj“ prepiskama braće Šarić

NOVA: Smenjen načelnik BIA Marko Parezanović; Navodno se pominjao u „Skaj“ prepiskama braće Šarić

Danas pre 1 sat
Upreg’o se državni vrh da se prekine postupak protiv Selakovića: U slučaju Generalštaba prešli crvenu liniju

Upreg’o se državni vrh da se prekine postupak protiv Selakovića: U slučaju Generalštaba prešli crvenu liniju

Danas pre 2 sata