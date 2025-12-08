Zelenski objavio: "Kratki smo za 800 miliona dolara"

Ukrajini nedostaje oko 800 miliona dolara (687 miliona evra) za planiranu kupovinu američkog oružja tokom ove godine, uz pomoć evropskih saveznika, izjavio je danas predsednik te zemlje Volodimir Zelenski.

Zelenski je ponovio da će Ukrajini za sledeću godinu biti potrebno oko 15 milijardi dolara za program PURL, koji podrazumeva kupovinu američkog oružja evropskim novcem, prenosi Rojters. Ukrajinski predsednik je potvrdio izveštaje da su neidentifikovani dronovi viđeni u blizini putanje predsedničkog aviona, tokom njegovog putovanja u Irsku prošle nedelje. "Biće sprovedena istraga... Zaista je bilo dronova. Nekako smo se navikli da živimo u ovim okolnostima",