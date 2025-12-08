Evo gde Beograđani od danas mogu da dobiju informacije i pomoć pri podnošenju prijava za legalizaciju

Evo gde Beograđani od danas mogu da dobiju informacije i pomoć pri podnošenju prijava za legalizaciju

Građani Beograda od danas u novouspostavljenom Uslužnom centru Grada Beograda mogu da dobiju sve informacije i pomoć prilikom podnošenja prijava za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.

Centar je uspostavljen u zgradi Gradske uprave u Ulici kraljice Marije broj 1, a za građane su dostupna dva šaltera u prostorijama Uprave u prizemlju ili kancelarijama 1502 i 1506 na 15. spratu, kao i u kancelarijama 1609 i 1612 na 16. spratu, gde mogu lično da se informišu i dobiju pomoć pri podnošenju prijava. Za podnošenje prijava potrebna je važeća lična karta, geodetski elaborat ukoliko ga stranka poseduje, pravni osnov, kao i broj telefona, navedeno je u
