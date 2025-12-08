Kolegijum TOK: Zahvaljujemo kolegama za podršku samostalnosti javnih tužilaštava

  Kolegijum Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK) zahvalio je danas kolegama koji su ih javno podržali u "odbrani samostalnih javnih tužilaštava".

Juče se više stotina ljudi okupilo na protestu ispred Ustavnog suda u Beogradu na koji je pozvala grupa sudija i tužilaca iz cele Srbije zbog, kako tvrde, političkih pritisaka na pravosuđe, koje vide u najavljenim promenama pravosudnih zakona i reorganizaciji tužilaštava.

"Istrajaćemo u zaštiti Ustava i zakona Srbije, u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, svim raspoloživim sredstvima u okviru svojih ovlašćenja i nadležnosti", saopštio je Kolegijum TOK.

Organizovani kriminalTužilaštvo

