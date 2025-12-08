Danas počinje prijava za legalizaciju objekata! Ko zakasni, rizikuje da mu država uzme nekretninu

Kamatica pre 16 minuta  |  Kamatica
Danas počinje prijava za legalizaciju objekata! Ko zakasni, rizikuje da mu država uzme nekretninu

Digitalna platforma za prijave otvara se u ranim jutarnjim satima, od 4.00, a rok za podnošenje dokumentacije traje do 5. februara, a na ovom linku se možete prijaviti za legalizaciju.

Prema najavama Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, cilj je da se u narednih 60 dana evidentira svih 4,8 miliona neupisanih objekata. Prijava je jednostavna, elektronska i može da se obavi od kuće. Građani koji nisu e-građani ili nemaju tehničko znanje mogu da se obrate najbližoj pošti, opštini ili posebnom punktu. Na sajtu Vlade objavljen je spisak svih lokacija. Kako se podnosi prijava? Građani mogu da evidentiraju svoje objekte na nekoliko
