Novi rat zemalja koje je Tramp "pomirio"! Kraljevska vojska digla borbene avione, ispaljene rakete, ima mrtvih, roditelji u panici trče po decu u školu (video)

Kraljevska vojska Tajlanda saopštila je jutros da je pokrenula vazdušne napade duž sporne granice sa Kambodžom, nakon sukoba sa tom zemljom u kojem je bilo ubijenih i ranjenih.

Tajland je prvobitno saopštio da je izgubio dva vojnika, da bi potom objavio da je jedan njegov vojnik poginuo, a osam povređeno nakon što je na njih otvorena vatra sa kambodžanske strane. Kambodža tvrdi da je napad pokrenuo Tajland, ubivši četiri civila, a da iz te zemlje nisu uzvratili na udare. BBC prenosi da su sukobi prijavljeni u severoistočnim tajlandskim provincijama Si Sa Ket i Ubon Račatani, kao i u kambodžanskim severnim pograničnim provincijama Preah