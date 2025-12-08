Novi rat zemalja koje je Tramp "pomirio"! Kraljevska vojska digla borbene avione, ispaljene rakete, ima mrtvih, roditelji u panici trče po decu u školu (video)

Kurir pre 44 minuta  |  BBC/Preveo: N. V.)
Novi rat zemalja koje je Tramp "pomirio"! Kraljevska vojska digla borbene avione, ispaljene rakete, ima mrtvih, roditelji u…

Kraljevska vojska Tajlanda saopštila je jutros da je pokrenula vazdušne napade duž sporne granice sa Kambodžom, nakon sukoba sa tom zemljom u kojem je bilo ubijenih i ranjenih.

Tajland je prvobitno saopštio da je izgubio dva vojnika, da bi potom objavio da je jedan njegov vojnik poginuo, a osam povređeno nakon što je na njih otvorena vatra sa kambodžanske strane. Kambodža tvrdi da je napad pokrenuo Tajland, ubivši četiri civila, a da iz te zemlje nisu uzvratili na udare. BBC prenosi da su sukobi prijavljeni u severoistočnim tajlandskim provincijama Si Sa Ket i Ubon Račatani, kao i u kambodžanskim severnim pograničnim provincijama Preah
