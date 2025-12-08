"Dva tima koja se mrze, a ne mogu da žive jedan bez drugog": Evroliga najavila derbi posebnim snimkom

Prvi ovosezonski derbi između Partizana i Crvene zvezde odigraće se u Evroligi.

U petak će crno-beli biti domaćini u 15. kolu elitnog takmičenja (20.30 časova), a pre tog meča oglasili su se iz Evrolige. Objavili su snimak razgovora sa igračima dva tima i najavili predstojeći okršaj. Pričali su Tajrik Džouns, Isak Bonga, Kodi Miler-Mekintajer, Džordan Nvora i Čima Moneke. "Tako nešto nikada niste videli. Teško je opisati. Jedan grad, dva tima. Uf...Biće ludo, ne možete da čujete sebe kako razmišljate. Ali dok znate šta je vaš cilj i uradite