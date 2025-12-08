Od sada i ova grupa građana ima pravo na niže račune za struju: Evo ko dobija status energetski ugroženog kupca

Vlada Srbije izmenila je Uredbu o energetski ugroženom kupcu pa sada pravo na taj status stiču penzioneri sa penzijama do visine od 31.092,11 dinara.

Kako je objavljeno u Službenom glasniku, ova uredba primenjivaće se od obračuna penzija za decembar 2025. Ovo pravo stiče se bez prijavljivanja i to u postupku koji po službenoj dužnosti pokreće jedinica lokalne samouprave, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga. Započeti postupci za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, koji nisu okončani do početka primene ove uredbe, kako je navedeno, okončaće se po odredbama Uredbe o energetski ugroženom kupcu. Do sada su