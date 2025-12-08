Počela prijava nelegalnih objekata u Prijepolju: veliki odziv građana već prvog dana

Prijepolje – U Srbiji je danas počela prijava nelegalnih objekata prema Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, a građani će zahteve moći da podnose do 5. februara.

Prijava se obavlja elektronski putem platforme Agencije za prostorno planiranje i urbanizam, preko portala e-Uprava, kao i lično u uslužnim centrima lokalne samouprave. Foto: A.Rovčanin Opština Prijepolje obezbedila je dva punkta – u prostoru nekadašnje Dečje zaštite u centru grada i u mesnoj zajednici Brodarevo. Već od ranih jutarnjih sati formirale su se gužve, što pokazuje koliko je građanima važno da konačno urede svoj imovinsko-pravni status. Među prvima koji