Kolegijum TOK-a: Istrajaćemo u zaštiti Ustava i zakona

RTS pre 2 sata
Kolegijum TOK-a: Istrajaćemo u zaštiti Ustava i zakona

Kolegijum Javnog tužilaštva za organizovani kriminal zahvaljuje svim kolegama na javnoj podršci u odbrani samostalnosti javnih tužilaštava.

"Istrajaćemo u zaštiti Ustava i zakona Republike Srbije, u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, svim raspoloživim sredstvima u okviru svojih ovlašćenja i nadležnosti", navodi se u saopštenju Kolegijuma Javnog tužilaštva za organizovani kriminal. Kolegijum zahvaljuje svim kolegama " na javnoj podršci u odbrani samostalnosti javnih tužilaštava".
