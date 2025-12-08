Tajland izveo vazdušne napade duž sporne granice sa Kambodžom

Nakon što su se dve zemlje uzajamno optuživale za kršenje sporazuma o prekidu vatre u kojem je posredovao predsednik SAD Donald Tramp, Tajland je pokrenuo vazdušne napade duž sporne granice sa Kambodžom. Najmanje 48 ljudi je do sada poginulo u sukobima, a 300.000 se raselilo.

Tajlandska vojska je saopštila da su vazdušni napadi pokrenuti nakon što je jedan od tajlandskih vojnika poginuo, a četvorica su ranjena u sukobima duž nestabilne granice između dve zemlje, prenosi Gardijan. Ratno vazduhoplovstvo Tajlanda je saopštilo da koristi ratne avione za napade na vojne ciljeve u nekoliko oblasti, optužujući Kambodžu da mobiliše teško naoružanje i pregrupiše borbene jedinice. Kambodžansko Ministarstvo nacionalne odbrane okrivilo je Tajland