Eskalirao sukob Tajlanda i Kambodže, najmanje pet poginulih

Vesti online pre 6 sati  |  Fonet (P. V.)
Najmanje pet osoba je ubijeno u novoj eskalaciji sukoba Tajlanda i Kambodže.

Tajlandska vojska je saopštila da je jutros izvela vazdušne napade na Kambodžu, a sukob je eskalirao u više oblasti duž granice oko koje se spore. Dodala je da je jedan njen vojnik poginuo, a osam je ranjeno. Kambodža je saopštila da su četiri civila poginula, a devet je povređeno. Ministarstvo odbrane Kambodže saopštilo je da je njihova vojska napadnuta, ali da nisu uzvratili i da poštuju primirje nakon “brojnih provokativnih akcija” Tajlanda. Tajlandska vojska je
