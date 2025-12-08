Eskalirao sukob Tajlanda i Kambodže, najmanje pet poginulih

Najmanje pet osoba je ubijeno u novoj eskalaciji sukoba Tajlanda i Kambodže.

Tajlandska vojska je saopštila da je jutros izvela vazdušne napade na Kambodžu, a sukob je eskalirao u više oblasti duž granice oko koje se spore. Dodala je da je jedan njen vojnik poginuo, a osam je ranjeno. Kambodža je saopštila da su četiri civila poginula, a devet je povređeno. Ministarstvo odbrane Kambodže saopštilo je da je njihova vojska napadnuta, ali da nisu uzvratili i da poštuju primirje nakon “brojnih provokativnih akcija” Tajlanda. Tajlandska vojska je