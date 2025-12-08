Snažan zemljotres kod obale Japana, izdato upozorenje na cunami

Vesti online pre 1 sat  |  Sputnjik, Vesti online (M. B.)
Snažan zemljotres kod obale Japana, izdato upozorenje na cunami

Zemljotres snage 7,6 stepena Rihterove skale pogodio je danas blizinu obale Japana, prema podacima Japanske meteorološke agencije.

Zvanično je izdato upozorenje na cunami Hokaido, Aomori i Ivate, s napomenom da su mogući talasi do visine od tri metra. Do potresa je došlo na oko 84 kilometra udaljenosti od mesta Hačinohe u severoistočnom regionu Hokaido. Epicentar potresa bio je na dubini od 50 kilometara.
