Vučić na GLOBSEC forumu: Ovo su tri opcije za NIS; 15. januar krajnji rok FOTO

B92 pre 13 minuta
Vučić na GLOBSEC forumu: Ovo su tri opcije za NIS; 15. januar krajnji rok FOTO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na forumu GLOBSEC "BELTAKS: Beogradski ekonomski razgovori" na posebnom panelu "Evropska konkurentnost u fragmentisanom geopolitičkom okruženju".

Vučića je dočekao predsednik GLOBSEC-a Robert Vaš. BELTALKS ove godine okuplja više od 150 međunarodnih učesnika, uključujući visoke zvaničnike EU, predstavnike vlada, poslovne lidere i stručnjake iz EU i zemalja kandidata. BELTALKS je posvećen jačanju saradnje i konkurentnosti širom Evrope i kroz inkluzivan dijalog i praktičnu saradnju ima za cilj da unapredi usklađenost politika i konkurentnost, nudeći nove mogućnosti za usklađivanje sa Planom rasta EU i
