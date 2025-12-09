Vrata stana bila zaključana, ubica koristio nož! Otkriveni novi detalji dvostrukog ubistva u Nikšiću, počinilac u bekstvu

Blic pre 17 minuta
Policija je utvrdila motiv ubistva Žrtve su zatečene sa većom povredom u gornjem delu tela Dvostruko ubistvo u Nikšiću, prema prvim podacima iz istrage, izvršeno je na svirep način.

Iako se sumnja da je zločin počinjen u periodu od pre dva dana, za koje vrijeme nije bilo prijave, službenici policije koji rade na ovom slučaju uspeli su da samo par sati nakon istrage identifikuju osumnjičenog. Podsećamo, ubijeni su muška i ženska osobe M.P. (74) i M.V. (41). Prvu informaciju, koja je dovela do otkrivanja dvostrukog ubistva, policija je dobila sinoć oko 19.20 časova i to od člana porodice jedne od žrtvi. Tada je prijavljeno da dva dana nemaju
