Japan miran posle velikog zemljotresa, 23 povređenih

Danas pre 4 sati  |  Beta
Japan miran posle velikog zemljotresa, 23 povređenih

U jakom zemljotresu magnitude 7,5 koji je u ponedeljak pogodio sever Japana povređeno je 23 ljudi, a na Tihom okeanu se podigao cunami od 70 centimetara, saopštili su zvaničnici.

Agencija za požare i katastrofe saopštila je da su povređene 23 osobe, od kojih jedna teže. Većinu su povredile stvari koje su pale na njih, javila je televizijska mreža NHK. Nekoliko ljudi je povređeno u hotelu u gradu Hačinohe, a u mestu Tohoko jedan čovek je lakše povređen kada je njegov automobil upao u rupu. Nisu prijavljeni problemi u radu nuklearnih centrala, ali bilo je prekida u snabdevanju strujom i delimično železničkog saobraćaja u pogođenom regionu,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

U zemljotresu u Japanu povređeno 13 osoba, šteta se još procenjuje

U zemljotresu u Japanu povređeno 13 osoba, šteta se još procenjuje

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresRojtersJapanCunami

Svet, najnovije vesti »

Vremenska prognoza za 9. decembar: Svežije jutro uz blagi rast temperature

Vremenska prognoza za 9. decembar: Svežije jutro uz blagi rast temperature

Mondo pre 3 minuta
Naoružane bande haraju zemljom i kidnapuju decu! Pušteno 100 učenika otetih u Nigeriji, više od 100 njih je još uvek u…

Naoružane bande haraju zemljom i kidnapuju decu! Pušteno 100 učenika otetih u Nigeriji, više od 100 njih je još uvek u zatočeništvu!

Kurir pre 3 minuta
Krvoločni koljači nastavljaju s ubijanjem civila i dece! SZO objavila zastrašujuće podatke: U napadu na vrtić, paravojne snage…

Krvoločni koljači nastavljaju s ubijanjem civila i dece! SZO objavila zastrašujuće podatke: U napadu na vrtić, paravojne snage ubile 63 mališana! (foto/video)

Kurir pre 58 minuta
Turski trgovci naišli na olupinu broda, zatekli horor prizor: Oglasila se grčka obalska straža

Turski trgovci naišli na olupinu broda, zatekli horor prizor: Oglasila se grčka obalska straža

Kurir pre 1 sat
NATO suspendovao najveću izraelsku firmu! Proizvodi dronove, tenkove, municiju, a lani je imala promet 7 milijardi dolara

NATO suspendovao najveću izraelsku firmu! Proizvodi dronove, tenkove, municiju, a lani je imala promet 7 milijardi dolara

Kurir pre 2 sata