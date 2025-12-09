Japan miran posle velikog zemljotresa, 23 povređenih

U jakom zemljotresu magnitude 7,5 koji je u ponedeljak pogodio sever Japana povređeno je 23 ljudi, a na Tihom okeanu se podigao cunami od 70 centimetara, saopštili su zvaničnici.

Agencija za požare i katastrofe saopštila je da su povređene 23 osobe, od kojih jedna teže. Većinu su povredile stvari koje su pale na njih, javila je televizijska mreža NHK. Nekoliko ljudi je povređeno u hotelu u gradu Hačinohe, a u mestu Tohoko jedan čovek je lakše povređen kada je njegov automobil upao u rupu. Nisu prijavljeni problemi u radu nuklearnih centrala, ali bilo je prekida u snabdevanju strujom i delimično železničkog saobraćaja u pogođenom regionu,