Alo pre 3 sata
Vlasti izdale upozorenje: Moguć mega-zemljotres, spremite planove evakuacije

Japanska meteorološka agencija izdala je upozorenje najvišeg nivoa da bi nakon jučerašnjeg potresa jačine 7,6 stepeni Rihterove skale mogao uslediti mega-zemljotres.

Vlasti su pozvale sve koji žive blizu pacifičke obale da ostanu oprezni tokom naredne nedelje i da pripreme planove evakuacije u slučaju da budu morali da napuste svoje domove. U zemljotresu u ponedeljak uveče povređeno je najmanje 33 ljudi i izdata su upozorenja na cunami, sa talasima visine do 70 cm u nekoliko priobalnih zajednica. Sva upozorenja na cunami su sada ukinuta, ali nuklearne elektrane u severoistočnom regionu sprovode hitne provere posledica
