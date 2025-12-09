Moguć još snažniji potres: Desetine povređenih u razornom zemljotresu, ali Japan još nije bezbedan, strahuje se i od cunamija

Blic pre 30 minuta
Moguć još snažniji potres: Desetine povređenih u razornom zemljotresu, ali Japan još nije bezbedan, strahuje se i od cunamija…
Japanska meteorološka agencija izdala je upozorenje na cunami sa talasima visine do 70 cm, sa mogućnošću daljih potresa Premijerka Sanae Takaiči apelovala je stanovnicima da budu na oprezu i prate upute lokalnih vlasti i agencija Najmanje 30 osoba povređeno je u zemljotresu jačine 7,5 stepeni koji je pogodio severoistočni Japan i izazvao cunami talase visoke do 70 centimetara koji su stigli do pacifičke obale, saopštila je japanska vlada. Prema podacima Japanske
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

(Video) Japanu preti megazemljotres! Povređene 33 osobe, vlasti izdale upozorenje za narednih nedelju dana

(Video) Japanu preti megazemljotres! Povređene 33 osobe, vlasti izdale upozorenje za narednih nedelju dana

Dnevnik pre 10 minuta
Vlasti izdale upozorenje: Moguć mega-zemljotres, spremite planove evakuacije

Vlasti izdale upozorenje: Moguć mega-zemljotres, spremite planove evakuacije

Alo pre 5 minuta
Vlasti izdale upozorenje: Moguć mega-zemljotres; Spremite planove evakuacije, zalihe hrane i vode FOTO/VIDEO

Vlasti izdale upozorenje: Moguć mega-zemljotres; Spremite planove evakuacije, zalihe hrane i vode FOTO/VIDEO

B92 pre 10 minuta
Raste broj povređenih u snažnom zemljotresu u Japanu, vlada upozorava na mogući jači potres

Raste broj povređenih u snažnom zemljotresu u Japanu, vlada upozorava na mogući jači potres

Euronews pre 1 sat
Uzbuna u Japanu, izdato zvanično upozorenje na megazemljotres! Hitno se oglasila japanska meteorološka agencija!

Uzbuna u Japanu, izdato zvanično upozorenje na megazemljotres! Hitno se oglasila japanska meteorološka agencija!

Kurir pre 50 minuta
Japan procenjuje štetu od zemljotresa jačine 7,5 Rihtera: Povređene desetine ljudi, izdato novo upozorenje na cunami u…

Japan procenjuje štetu od zemljotresa jačine 7,5 Rihtera: Povređene desetine ljudi, izdato novo upozorenje na cunami u priobalnom području (foto, video)

Kurir pre 1 sat
Snažan zemljotres u Japanu, više od 30 povređenih

Snažan zemljotres u Japanu, više od 30 povređenih

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresJapanCunami

Svet, najnovije vesti »

Lukašenko upozorio na militarizaciju zapadnih zemalja

Lukašenko upozorio na militarizaciju zapadnih zemalja

RTV pre 10 minuta
Litvanija proglasila vanredno stanje zbog Belorusije

Litvanija proglasila vanredno stanje zbog Belorusije

Danas pre 15 minuta
U požaru u poslovnoj zgradi u Džakarti 17 mrtvih

U požaru u poslovnoj zgradi u Džakarti 17 mrtvih

N1 Info pre 5 minuta
Šta ruski list piše o povratku Srba u vlast na severu Kosova

Šta ruski list piše o povratku Srba u vlast na severu Kosova

Danas pre 15 minuta
Operator gasovoda „Turski tok“ se seli iz Holandije u Mađarsku

Operator gasovoda „Turski tok“ se seli iz Holandije u Mađarsku

Sputnik pre 15 minuta