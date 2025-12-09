Moguć još snažniji potres: Desetine povređenih u razornom zemljotresu, ali Japan još nije bezbedan, strahuje se i od cunamija…

Japanska meteorološka agencija izdala je upozorenje na cunami sa talasima visine do 70 cm, sa mogućnošću daljih potresa Premijerka Sanae Takaiči apelovala je stanovnicima da budu na oprezu i prate upute lokalnih vlasti i agencija Najmanje 30 osoba povređeno je u zemljotresu jačine 7,5 stepeni koji je pogodio severoistočni Japan i izazvao cunami talase visoke do 70 centimetara koji su stigli do pacifičke obale, saopštila je japanska vlada. Prema podacima Japanske