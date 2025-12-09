Na snazi žuti meteolarm, kraj sedmice donosi zahlađenje

Euronews pre 46 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Na snazi žuti meteolarm, kraj sedmice donosi zahlađenje

Razvedravanje koje smo imali juče krajem dana ovog jutra nam je donelo zahlađenje i maglu koja trenutno smanjuje vidljivost ponegde i ispod 200 metara.

Zbog smanjene vidljivosti danas će na snazi biti žuti meteo alarm, a preporučuje se dodatni oprez u saobraćaju pogotovo u nizijama, dolinama i toplinama, kaže meteorološkinja Euronews Srbija Ljubica Gojković. "Vedro nebo tokom noći u hladnijem periodu godine i slab vetar često uzrokuju formiranje guste magle, koja će se danas veći deo dana zadržati na istoku naše zemlje. U ostalim predelima do sredine dana dolazi do razilaženja magle, te će vreme biti pretežno
