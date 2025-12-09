MUP raspisao konkurs za 900 polaznika za osnovnu policijsku obuku

Glas Zaječara pre 7 sati  |  Izvor: N1
MUP raspisao konkurs za 900 polaznika za osnovnu policijsku obuku

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs 1. decembra ove godine za ukupno 900 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku (COPO) u Sremskoj Kamenici, saopšteno je.

Svi zainteresovani, starosti između 18 i 30 godina, koji ispunjavaju uslove za upis, mogu se prijaviti do 22. decembra ove godine, u policijskim stanicama po mestu prebivališta. "Od 900 polaznika Centra za policijsku obuku, 500 će se stručno osposobljavati za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajac, 250 saobraćajni policajac za poslove saobraćajnih nezgoda i 150 na radnom mestu granični policajac", naveo je MUP.
