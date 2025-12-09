Raspisan konkurs za upis 900 novih polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku

Centar za osnovnu policijsku obuku (COPO) u Sremskoj Kamenici otvorio je konkurs za prijem ukupno 900 polaznika koji će proći stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika. Konkurs je otvoren do 22. decembra.

Na području Policijske uprave u Kragujevcu predviđen je upis 26 kandidata za radna mesta policajca i saobraćajnog policajca zaduženog za uviđaje saobraćajnih nezgoda. Prijavu mogu podneti svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove – pre svega starosnu granicu od 18 do 30 godina – i to u najbližoj policijskoj stanici prema mestu prebivališta. Od ukupnog broja planiranih polaznika, 500 će se školovati za obavljanje poslova policajca, 250 za saobraćajne policajce