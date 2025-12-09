Vučić najavio otvaranje dve fabrike u Nišu

Vučić najavio otvaranje dve fabrike u Nišu
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će u sredu imati važan sastanak sa predsednicom EK Ursulom fon der Lajen i sa predsednikom Evropskog Saveta Antonijom Koštom, nakon čega ide u Niš, gde će otvoriti dve nove fabrike. „Imam veliki i važan sastanak za ovu zemlju sa Ursulom, ona organizuje večeru, i Antonio Košta i ja bićemo njeni gosti, da to tako definišemo. Dan nakon toga, ili odmah nakon toga, vraćam se, ali ne u Beograd, već u Niš, na
