Dvostruko ubistvo u Nikšiću, u stanu pronađena tela žene i muškarca

N1 Info pre 9 minuta  |  Vijesti
Dvostruko ubistvo u Nikšiću, u stanu pronađena tela žene i muškarca
U Nikšiću u jednom stanu pronađena su dva tela. Kako pišu Vijesti, radi se o dvostrukom ubistvu. Dodaju da su pronađena tela žene i muškarca u stanu u Ulici Peka Pavlovića u centru tog grada. Iz Uprave policije je zvanično saopšteno da je nikšićka policija sinoć oko 19.20 časova obaveštena od strane člana porodice da im se M. P. (74) ne javlja na telefonske pozive i da nisu uspostavili kontakt sa njim već dva dana. "Preduzimajući sveobuhvatne mere i radnje na
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Dvostruko ubistvo u Nikšiću: Tela dve osobe pronađena u iznajmljenom stanu, policija traga za ubicom

Dvostruko ubistvo u Nikšiću: Tela dve osobe pronađena u iznajmljenom stanu, policija traga za ubicom

NIN pre 38 minuta
Crno jutro u Nikšiću: Dve osobe ubijene nožem u stanu u centru grada, za ubicom se traga

Crno jutro u Nikšiću: Dve osobe ubijene nožem u stanu u centru grada, za ubicom se traga

RINA pre 23 minuta
Dvostruko ubistvo u iznajmljenom stanu u Nikšiću

Dvostruko ubistvo u iznajmljenom stanu u Nikšiću

RTS pre 43 minuta
Tela muškarca i žene pronađena u stanu u strogom centru grada. Policija rasvetljava okolnosti pod kojima je smrt nastala…

Tela muškarca i žene pronađena u stanu u strogom centru grada. Policija rasvetljava okolnosti pod kojima je smrt nastala. Uviđaj je u toku.

Dnevnik pre 43 minuta
Dva tela pronađena u stanu u Nikšiću: Policija traga za osumnjičenim za zločin

Dva tela pronađena u stanu u Nikšiću: Policija traga za osumnjičenim za zločin

Euronews pre 38 minuta
Pronađena dva tela u stanu u Nikšiću; Oglasila se policija: Dvostruko ubistvo; Potraga za ubicom u toku

Pronađena dva tela u stanu u Nikšiću; Oglasila se policija: Dvostruko ubistvo; Potraga za ubicom u toku

B92 pre 8 minuta
Horor scena u Nikšiću: U stanu otkrivena tela muškarca i žene, sumnja se na dvostruko ubistvo

Horor scena u Nikšiću: U stanu otkrivena tela muškarca i žene, sumnja se na dvostruko ubistvo

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Balkan, najnovije vesti »

Dvostruko ubistvo u Nikšiću, u stanu pronađena tela žene i muškarca

Dvostruko ubistvo u Nikšiću, u stanu pronađena tela žene i muškarca

N1 Info pre 9 minuta
Dvostruko ubistvo u Nikšiću: Tela dve osobe pronađena u iznajmljenom stanu, policija traga za ubicom

Dvostruko ubistvo u Nikšiću: Tela dve osobe pronađena u iznajmljenom stanu, policija traga za ubicom

NIN pre 38 minuta
Crno jutro u Nikšiću: Dve osobe ubijene nožem u stanu u centru grada, za ubicom se traga

Crno jutro u Nikšiću: Dve osobe ubijene nožem u stanu u centru grada, za ubicom se traga

RINA pre 23 minuta
Dvostruko ubistvo u iznajmljenom stanu u Nikšiću

Dvostruko ubistvo u iznajmljenom stanu u Nikšiću

RTS pre 43 minuta
Tela muškarca i žene pronađena u stanu u strogom centru grada. Policija rasvetljava okolnosti pod kojima je smrt nastala…

Tela muškarca i žene pronađena u stanu u strogom centru grada. Policija rasvetljava okolnosti pod kojima je smrt nastala. Uviđaj je u toku.

Dnevnik pre 43 minuta