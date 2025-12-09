Dvostruko ubistvo u Nikšiću, u stanu pronađena tela žene i muškarca

U Nikšiću u jednom stanu pronađena su dva tela. Kako pišu Vijesti, radi se o dvostrukom ubistvu. Dodaju da su pronađena tela žene i muškarca u stanu u Ulici Peka Pavlovića u centru tog grada. Iz Uprave policije je zvanično saopšteno da je nikšićka policija sinoć oko 19.20 časova obaveštena od strane člana porodice da im se M. P. (74) ne javlja na telefonske pozive i da nisu uspostavili kontakt sa njim već dva dana. "Preduzimajući sveobuhvatne mere i radnje na