Pokrenuta Nacionalna platforma za praćenje cena u trgovinskim lancima u Srbiji

Naslovi.ai pre 31 minuta
Građani od danas mogu pratiti i upoređivati cene proizvoda na novoj državnoj platformi, uz podršku Uredbe o ograničenju trgovačkih marži.

U Srbiji je predstavljena i puštena u rad Nacionalna platforma sa cenovnicima trgovinskih lanaca, namenjena potrošačima za praćenje i upoređivanje cena proizvoda, kao i za pregled akcija i kretanja cena u poslednjih nekoliko meseci. Platforma je rezultat Uredbe o posebnim uslovima za obavljanje trgovine i omogućava transparentnost tržišta. N1 Info RTS Danas

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević istakla je da građani mogu svakodnevno pratiti cene, upoređivati ponude različitih lanaca i birati najpovoljnije proizvode. Platforma uključuje podatke za 27 do 29 trgovinskih lanaca i ažurira se nedeljno, što omogućava realno praćenje tržišnih promena. RTV Mondo Radio 021

Kancelarija za IT i eUpravu je zajedno sa Ministarstvom trgovine radila na razvoju platforme koja je dostupna na Nacionalnom portalu otvorenih podataka (data.gov.rs). Na platformi su dostupni detaljni pregledi cena po datumima, liste najvećih povećanja i smanjenja cena, kao i mogućnost filtriranja po kategorijama i brendovima. Nedeljnik Nova ekonomija Ist media

Morava info pre 50 minuta
RTS pre 15 minuta
Alo pre 46 minuta
B92 pre 31 minuta
Telegraf pre 30 minuta
Forbes pre 1 sat
Nova ekonomija pre 2 sata
