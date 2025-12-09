Startovala Nacionalna platforma za praćenje cena u trgovinskim lancima

RTK pre 1 sat
Startovala Nacionalna platforma za praćenje cena u trgovinskim lancima
Građani će od danas preko Nacionalne platforme o cenama moći da svakog dana prate cene u trgovinskim lancima, odnosno da vide koliko je svake nedelje proizvoda na akciji, kako su se cene kretale poslednjih meseci, ali i da uporede trenutne cene u različitim trgovinskim lancima i izaberu najpovoljnije, izjavila je danas ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. Ona je na predstavljanju Nacionalne platforme sa cenovnicima trgovinskih lanaca na koje
