Pokrenuta Nacionalna platforma: Sve cene onlajn

Vranje - Građani će od utorka, preko Nacionalne platforme o cenama moći da svakog dana prate cene u trgovinskim lancima, odnosno da vide koliko je svake nedelje proizvoda na akciji, kako su se cene kretale poslednjih meseci, ali i da uporede trenutne cene u različitim trgovinskim lancima i izaberu najpovoljnije, piše portal N1.info.

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević je na predstavljanju Nacionalne platforme sa cenovnicima trgovinskih lanaca na koje se primenjuje „Uredba o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe“, a koja je od danas dostupna svim građanima, rekla da su na platformi javno dostupni cenovnici koje trgovci nedeljno dostavljaju resornom ministarstvu, u skladu sa obavezama propisanim Uredbom o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za