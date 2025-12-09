Snižena ocena Srbije u međunarodnom izveštaju – osnovne slobode „pod represijom“

Snižena ocena Srbije u međunarodnom izveštaju – osnovne slobode „pod represijom“

Srbija je pala u oceni građanskog prostora – sa „opstruiranog“ na „pod represijom“, objavila je u svom najnovijem izveštaju međunarodna istraživačka platforma CIVICUS Monitor, koja prati stanje građanskih sloboda u 198 zemalja i teritorija.

Ova kategorija, druga najniža moguća, opisuje države u kojima su slobode izražavanja, okupljanja i udruživanja ozbiljno ograničene, a protivljenje vlastima može dovesti do ozbiljnih posledica, kao što su nasilje, sudski progon ili zatvorske kazne. Srbija se tako u 2025. godini našla među 50 zemalja sa ovom ocenom, uz Gruziju, Zimbabve, Pakistan i El Salvador. CIVICUS Monitor kao ključni razlog za snižavanje ocene navodi sve veću represiju kojom vlasti u Srbiji
