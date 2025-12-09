CIVICUS Monitor: Ocena građanskog prostora u Srbiji, sa "opstruiranog", pala na nivo "pod represijom"

CIVICUS Monitor je u najnovijem izveštaju saopštio da je snizio ocenu građanskog prostora u Srbiji na nivo "pod represijom".

Ovo predstavlja prekretnicu nakon višegodišnje eskalacije napada na osnovne slobode. Kategorija "pod represijom" – druga najniža u globalnom okviru – odnosi se na države u kojima je prostor za delovanje građana ozbiljno ograničen, a neslaganje sa vlašću nosi teške posledice, uključujući nasilje, sudski progon ili čak zatvorske kazne. Srbija se tako u 2025. godini pridružuje grupi od 50 zemalja sa statusom "pod represijom", među kojima su Gruzija, Zimbabve, Pakistan