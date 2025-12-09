Patriotizmom protiv radikalnog nacionalizma

Radar pre 29 minuta  |  Filip Milačić
Patriotizmom protiv radikalnog nacionalizma

Kako bi se suprotstavile ekskluzivističkom nacionalizmu i neprestanom raspirivanju straha, progresivne snage moraju da osmisle ujedinjujući politički i kulturološki narativ. To, uz ostalo, zahteva i preotimanje nacionalnih simbola od radikalne desnice koja ih je kidnapovala

Krajnja desnica nametnula se kao najdinamičnija politička snaga u mnogim zemljama širom sveta, delom i zbog umeća desničarskih populista da se predstavljaju kao zaštitnici ugroženog nacionalnog identiteta i suvereniteta. Američki predsednik Donald Tramp najočigledniji je primer za ovo. Kratko po preuzimanju dužnosti, krenuo je da insistira kako je odbrana Amerikanaca od „navale ilegalnih uljeza i narkotika koji se prelivaju preko naših granica“ njegova „dužnost kao
Otvori na radar.rs

Donald Tramp »

Tramp predstavio pomoć od 12 milijardi dolara za američke farmere

Tramp predstavio pomoć od 12 milijardi dolara za američke farmere

Politika pre 24 minuta
Vrhovni sud SAD spreman da proširi Trampova ovlašćenja

Vrhovni sud SAD spreman da proširi Trampova ovlašćenja

Danas pre 1 sat
(Foto, video) Buknuo novi rat, odjekuju eksplozije! Stotine hiljada ljudi beži u panici preko granice, putevi zakrčeni sa svih…

(Foto, video) Buknuo novi rat, odjekuju eksplozije! Stotine hiljada ljudi beži u panici preko granice, putevi zakrčeni sa svih strana: "Nehumano i brutalno"

Blic pre 2 sata
„Kremlj strahuje od jedne stvari, a za Putina je to još jedan razlog da ne okonča rat“: Sajmon Tisdal analizira za Gardijan…

„Kremlj strahuje od jedne stvari, a za Putina je to još jedan razlog da ne okonča rat“: Sajmon Tisdal analizira za Gardijan

Danas pre 5 sati
Paramaunt želi da kupi kompaniju Vorner braders

Paramaunt želi da kupi kompaniju Vorner braders

Danas pre 5 sati
Putin od Trampa "na tacni" dobija ono što 3 godine ne može da osvoji: Amerika postavila brutalan ultimatum Ukrajini

Putin od Trampa "na tacni" dobija ono što 3 godine ne može da osvoji: Amerika postavila brutalan ultimatum Ukrajini

Mondo pre 2 sata
Uživo: Zelenski stigao u London! Sudbina Ukrajine zavisi od ove dve ključne stavke

Uživo: Zelenski stigao u London! Sudbina Ukrajine zavisi od ove dve ključne stavke

Alo pre 5 sati
Donald Tramp »

Ključne reči

Donald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Patriotizmom protiv radikalnog nacionalizma

Patriotizmom protiv radikalnog nacionalizma

Radar pre 29 minuta
EU planira kredit Ukrajini od 210 milijardi evra: Koliko će članice pojedinačno morati da obezbede novac

EU planira kredit Ukrajini od 210 milijardi evra: Koliko će članice pojedinačno morati da obezbede novac

Danas pre 14 minuta
Novi snažan udar! Još jedan jak zemljotres pogodio Japan

Novi snažan udar! Još jedan jak zemljotres pogodio Japan

Blic pre 9 minuta
Devojčica umrla čim je pojela maline sa čokoladom. Bila meta osvete ostavljene ljubavnice? Reči oca slamaju srce (video, foto)…

Devojčica umrla čim je pojela maline sa čokoladom. Bila meta osvete ostavljene ljubavnice? Reči oca slamaju srce (video, foto)

Blic pre 19 minuta
Požar u porodičnoj kući, ima mrtvih

Požar u porodičnoj kući, ima mrtvih

Alo pre 4 minuta