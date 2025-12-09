Patriotizmom protiv radikalnog nacionalizma

Kako bi se suprotstavile ekskluzivističkom nacionalizmu i neprestanom raspirivanju straha, progresivne snage moraju da osmisle ujedinjujući politički i kulturološki narativ. To, uz ostalo, zahteva i preotimanje nacionalnih simbola od radikalne desnice koja ih je kidnapovala

Krajnja desnica nametnula se kao najdinamičnija politička snaga u mnogim zemljama širom sveta, delom i zbog umeća desničarskih populista da se predstavljaju kao zaštitnici ugroženog nacionalnog identiteta i suvereniteta. Američki predsednik Donald Tramp najočigledniji je primer za ovo. Kratko po preuzimanju dužnosti, krenuo je da insistira kako je odbrana Amerikanaca od „navale ilegalnih uljeza i narkotika koji se prelivaju preko naših granica“ njegova „dužnost kao