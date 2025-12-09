Dvostruko ubistvo u iznajmljenom stanu u Nikšiću

RTS pre 2 sata
Dvostruko ubistvo u iznajmljenom stanu u Nikšiću

Tela muškarca i žene pronađena su u iznajmljenom stanu u Nikšiću. Uprava policije Crne Gore saopštila je da je reč o ubistvu i da se intenzivno traga za počiniocem L. V. (50) iz Bara.

Iz Uprave policije Crne Gore saopšteno je da su sinoć oko 19.20 časova obavešteni od člana porodice da im se M. P. (74) ne javlja na telefonske pozive i da nisu uspostavili kontakt sa tom osobom već dva dana, prenosi RTCG. "Preduzimajući sveobuhvatne mere i radnje na pronalasku ovog lica i utvrđivanju svih okolnosti policijski službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su locirali jedan stan, koji je bio zaključan. U skladu sa zakonskim ovlašćenjima policijski
