Đedović Handanović: Za 180.000 domaćinstava niži računi za struju u novembru

BEOGRAD - Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da umanjene račune za električnu energiju od novembra do kraja grejne sezone ima više od 180.000 domaćinstava, među kojima blizu 100.000 penzionera sa minimalnim penzijama, i oko 11.000 boraca i vojnih invalida koji imaju brojilo na svoje ime, kao i primaoci različitih vrsta socijalne pomoći.

Ona je naglasila da broj domaćinstava kojima su umanjeni računi za električnu energiju uz pomoć države raste iz meseca u mesec, navodi se u saopštenju Ministarstva. "Prijava je jednostavna na šalteru opštine, a računi mogu biti umanjeni i do 40 odsto. Penzioneri sa minimalnim penzijama, borci, kao i vojni invalidi, koji imaju brojilo na svoje ime, imaju manje račune za 1.000 dinara mesečno do kraja grejne sezone, a imaće i dodatno umanjenje za redovno plaćanje