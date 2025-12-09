Đedović Handanović: Za 180.000 domaćinstava niži računi za struju u novembru

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Đedović Handanović: Za 180.000 domaćinstava niži računi za struju u novembru

BEOGRAD - Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da umanjene račune za električnu energiju od novembra do kraja grejne sezone ima više od 180.000 domaćinstava, među kojima blizu 100.000 penzionera sa minimalnim penzijama, i oko 11.000 boraca i vojnih invalida koji imaju brojilo na svoje ime, kao i primaoci različitih vrsta socijalne pomoći.

Ona je naglasila da broj domaćinstava kojima su umanjeni računi za električnu energiju uz pomoć države raste iz meseca u mesec, navodi se u saopštenju Ministarstva. "Prijava je jednostavna na šalteru opštine, a računi mogu biti umanjeni i do 40 odsto. Penzioneri sa minimalnim penzijama, borci, kao i vojni invalidi, koji imaju brojilo na svoje ime, imaju manje račune za 1.000 dinara mesečno do kraja grejne sezone, a imaće i dodatno umanjenje za redovno plaćanje
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Đedović Handanović: Za 180.000 domaćinstava niži računi za struju

Đedović Handanović: Za 180.000 domaćinstava niži računi za struju

Forbes pre 11 minuta
Za 180.000 domaćinstava niži računi za struju uz pomoć države

Za 180.000 domaćinstava niži računi za struju uz pomoć države

Biznis.rs pre 11 minuta
Đedović Handanović: Za 180.000 domaćinstava niži računi za struju uz pomoć države

Đedović Handanović: Za 180.000 domaćinstava niži računi za struju uz pomoć države

Politika pre 6 minuta
Đedović Handanović: Za 180.000 domaćinstava niži računi za struju uz pomoć države

Đedović Handanović: Za 180.000 domaćinstava niži računi za struju uz pomoć države

Nova ekonomija pre 36 minuta
Đedović Handanović: Za 180.000 domaćinstava niži računi za struju uz pomoć države

Đedović Handanović: Za 180.000 domaćinstava niži računi za struju uz pomoć države

N1 Info pre 56 minuta
Đedović Handanović: Za 180.000 domaćinstava niži računi za struju uz pomoć države

Đedović Handanović: Za 180.000 domaćinstava niži računi za struju uz pomoć države

Nova pre 41 minuta
Prvog dana podneto više od 19.000 zahteva za legalizaciju

Prvog dana podneto više od 19.000 zahteva za legalizaciju

Stav.life pre 41 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Borča

Ekonomija, najnovije vesti »

Đedović Handanović: Za 180.000 domaćinstava niži računi za struju

Đedović Handanović: Za 180.000 domaćinstava niži računi za struju

Forbes pre 11 minuta
Novi prehrambeni gigant razbija na berzi - Jedna poslastica sada osvaja svet

Novi prehrambeni gigant razbija na berzi - Jedna poslastica sada osvaja svet

Kamatica pre 16 minuta
MAT: Situacija sa NIS-om rizik za domaću industriju, što pre naći trajno rešenje

MAT: Situacija sa NIS-om rizik za domaću industriju, što pre naći trajno rešenje

Forbes pre 11 minuta
Mali na forumu BELTALKS: Srbija više nego udvostručila BDP po glavi stanovnika

Mali na forumu BELTALKS: Srbija više nego udvostručila BDP po glavi stanovnika

RTV pre 11 minuta
Da li će doći do neprijateljskog preuzimanja kompanije Vorner bros?

Da li će doći do neprijateljskog preuzimanja kompanije Vorner bros?

Biznis i finansije pre 16 minuta