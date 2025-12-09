Vučić: Očekujem vesti iz Moskve za kratkoročni gasni ugovor; Tri scenarija za NIS, krajnji rok 15. januar

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Vučić: Očekujem vesti iz Moskve za kratkoročni gasni ugovor; Tri scenarija za NIS, krajnji rok 15. januar

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje vesti iz Moskve o postizanju kratkoročnog ugovora o snabdevanju gasom, kao i da će Srbija, ukoliko ne bude tog ugovora, odmah diverzifikovati izvore snabdevanja.

"Još uvek očekujem vesti iz Moskve, da vam kažem istinu. Mislili smo da ćemo dobiti tu informaciju pre 13 časova, ali je nismo dobili. U svakom slučaju, to će biti kratkoročni ugovor. Videćemo. Ako bude - dobro. Ako ne bude, odmah ćemo početi sa diverzifikacijom izvora snabdevanja gasom", rekao je Vučić na GLOBSEC forumu "BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori". Na pitanje da li već imamo neke konkretne projekte za diverzifikaciju Vučić je rekao: "Da li imam neke
