Vučić: Tri moguće opcije za NIS, sve mora biti rešeno do 15. januara, spremni smo da platimo…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da su moguće tri opcije za rešenje situcije u kojoj se našla Naftna industrija Srbije (NIS) koja je pod američkim sankcijama.

Istakao je da svi moraju da shvate da je 15. januar krajnji rok, i da nema produženja, kao i da se ne sme ugroziti snabdevanje gorivom za građane i privredu Srbije. Kako je istakao, Srbija neće nacionalizovati NIS ako intervencija Srbije bude poslednja opcija za dalje poslovanje te kompanije, već će platiti ruski udeo. Dodao je da ne može da zamisli situaciju da u Srbiji budu prazne benzinske pumpe. Vučić je rekao da još čeka vesti iz Moskve po pitanju gasnog