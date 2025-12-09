Vučić o sudbini NIS-a: Moguće tri opcije za rešenje sankcija, krajnji rok 15. januar

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da su moguće tri opcije za rešenje situcije u kojoj se našla Naftna industrija Srbije (NIS) koja je pod američkim sankcijama. „Mogućnost broj jedan je da Amerikanci daju licencu NIS-u ili povuku sankcije protiv ruskih firmi, što nije verovatno.

Verovatnije je da će Rusi prodati svoje deonice nekoj drugoj kompaniji. Ja se nadam da će oni to uraditi. I broj tri, a ja se nadam da se to neće desiti, da ćemo morati da delujemo kao država, i to ako se desi desiće se za 37 dana, odnosno 15. januar je rok“, rekao je Vučića u Beogradu na panel diskusiji „Konkurentnost Evrope u podeljenom geopolitičkom pejzažu“ u okviru Foruma GLOBSEC BELTALKS. Istakao je da svi moraju da shvate da je 15. januar krajnji rok, i da