Vučić o sudbini NIS-a: Moguće tri opcije za rešenje sankcija, krajnji rok 15. januar

Serbian News Media pre 1 sat
Vučić o sudbini NIS-a: Moguće tri opcije za rešenje sankcija, krajnji rok 15. januar

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da su moguće tri opcije za rešenje situcije u kojoj se našla Naftna industrija Srbije (NIS) koja je pod američkim sankcijama. „Mogućnost broj jedan je da Amerikanci daju licencu NIS-u ili povuku sankcije protiv ruskih firmi, što nije verovatno.

Verovatnije je da će Rusi prodati svoje deonice nekoj drugoj kompaniji. Ja se nadam da će oni to uraditi. I broj tri, a ja se nadam da se to neće desiti, da ćemo morati da delujemo kao država, i to ako se desi desiće se za 37 dana, odnosno 15. januar je rok“, rekao je Vučića u Beogradu na panel diskusiji „Konkurentnost Evrope u podeljenom geopolitičkom pejzažu“ u okviru Foruma GLOBSEC BELTALKS. Istakao je da svi moraju da shvate da je 15. januar krajnji rok, i da
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Vučić: Tri moguće opcije za NIS, sve mora biti rešeno do 15. januara, spremni smo da platimo…

Vučić: Tri moguće opcije za NIS, sve mora biti rešeno do 15. januara, spremni smo da platimo…

Morava info pre 49 minuta
Vučić: Sve nam je ugroženo zbog situacije sa NIS-om

Vučić: Sve nam je ugroženo zbog situacije sa NIS-om

Vranje news pre 1 sat
Vučić: Tri moguća scenarija za NIS, Srbija bi platila ruski deo vlasništva

Vučić: Tri moguća scenarija za NIS, Srbija bi platila ruski deo vlasništva

RTS pre 1 sat
Vučić opet preti Rusima zbog NIS: Mi ćemo morati da delujemo kao država... Ako se desi, to će biti za 37 dana

Vučić opet preti Rusima zbog NIS: Mi ćemo morati da delujemo kao država... Ako se desi, to će biti za 37 dana

Pravda pre 2 sata
Vučić: Postoje tri opcije za NIS, 15. januar krajnji rok za rešenje

Vučić: Postoje tri opcije za NIS, 15. januar krajnji rok za rešenje

Forbes pre 3 sata
Vučić: Krajnji rok za rešavanje pitanja NIS-a 15. januar

Vučić: Krajnji rok za rešavanje pitanja NIS-a 15. januar

Radio 021 pre 3 sata
Vučič kaže da postoje tri opcije za NIS, kao krajnji rok navodi 15. januar

Vučič kaže da postoje tri opcije za NIS, kao krajnji rok navodi 15. januar

Slobodna Evropa pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Cena ulja po toni i do 900 € na crnom tržištu - u Nemačkoj haos oko ove sirovine

Cena ulja po toni i do 900 € na crnom tržištu - u Nemačkoj haos oko ove sirovine

Kamatica pre 24 minuta
Srbin Milan Nedeljković preuzima čelo BMW-a od maja 2026. godine

Srbin Milan Nedeljković preuzima čelo BMW-a od maja 2026. godine

Radio 021 pre 5 minuta
Halačeva: EU pomaže Srbiji da diverzifikuje izvore snabdevanja gasom

Halačeva: EU pomaže Srbiji da diverzifikuje izvore snabdevanja gasom

RTV pre 9 minuta
Zoran Drakulić: Problem NIS-a rešavaju samo nacionalizacija ili stečaj

Zoran Drakulić: Problem NIS-a rešavaju samo nacionalizacija ili stečaj

Vreme pre 49 minuta
Startovala Nacionalna platforma za praćenje cena u trgovinskim lancima

Startovala Nacionalna platforma za praćenje cena u trgovinskim lancima

RTK pre 4 minuta