Vučić: Krajnji rok za rešavanje pitanja NIS-a 15. januar

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da su moguće tri opcije za rešenje situcije u kojoj se našla Naftna industrija Srbije (NIS) koja je pod američkim sankcijama.

"Mogućnost broj jedan je da Amerikanci daju licencu NIS-u ili povuku sankcije protiv ruskih firmi, što nije verovatno. Verovatnije je da će Rusi prodati svoje deonice nekoj drugoj kompaniji. Ja se nadam da će oni to uraditi. I broj tri, a ja se nadam da se to neće desiti, da ćemo morati da delujemo kao država, i to ako se desi desiće se za 37 dana, odnosno 15. januar je rok", rekao je Aleksandar Vučić u Beogradu na panel diskusiji "Konkurentnost Evrope u podeljenom