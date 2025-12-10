BBC vesti na srpskom

Preminula Sofi Kinsela, autorka 'Kupoholičarke'

Spisateljica Sofi Kinsela, autorka popularnog serijala knjiga 'Kupoholičarka', preminula je u 55. godini.

BBC News pre 2 sata
Sofi Kinsela na književnom festivalu u Oksfordu 2018. godine
Getty Images
Sofi Kinsela na književnom festivalu u Oksfordu 2018. godine

Sofija Kinsela, autorka bestseler serijala romana Kupoholičarka, veoma popularnog i u Srbiji, preminula je u 55. godini, saopštila je njena porodica.

Engleskoj autorki, čije je pravo ime bilo Medlin Sofi Vikam, dijagnostifikovan je 2022. agresivni oblik tumora na mozgu.

„Slomljenog srca saopštavamo da je jutros preminula naša voljena Sofi (poznata i kao Medi, i kao mama)“, piše u objavi na njenom Instagram nalogu.

„Otišla je mirno, a poslednji dani su joj bili ispunjeni onim što je najviše volela - porodicom, muzikom, toplinom, Božićem i radošću.“

Uprkos bolesti sa kojom se hrabro nosila, dodaju, Sofi je sebe smatrala „istinski blagoslovenom zbog divne porodice, prijatelja i uspeha njene književne karijere“.

„Ništa nije uzimala zdravo za gotovo i zauvek je bila zahvalna na ljubavi koju je dobijala.

„Nedostajaće nam beskrajno, srca su nam slomljena."

Sa suprugom Henrijem je imala petoro dece, uzrasta od 12 do 28 godina.

Kinseline knjige prodate su u više od 45 miliona primeraka, u više od 60 zemalja i prevedene na više od 40 jezika.

Poslednja, Kako to izgleda? (How Does It Feel?), objavljena je u oktobru 2024. godine.

Njena priča prati uspešnu spisateljicu Iv koja se jednoga dana budi u bolničkom krevetu, ne sećajući se kako je tu dospela, kada joj saopštavaju da joj je odstranjen veliki zloćudni tumor na mozgu.

Nazivala ju je „najautobiografskijom knjigom do sada".

„Pisanje o mojoj dijagnozi bilo je, bez sumnje, veoma korisno, ali nipošto jednostavno", izjavila je krajem 2024. godine, a prenela Laguna, njen izdavač u Srbiji.

„Prošlo je dosta vremena pre nego što sam bila spremna da otvoreno govorim o svom stanju, jer sam želela da budem sigurna da se moja porodica, posebno naših petoro dece, u potpunosti prilagodila novonastaloj životnoj situaciji", dodala je.

Znala je, kako kaže, da to neće biti memoari, jer „to nije ona", već je sopstveno iskustvo pretočila u izmišljenu priču.

„U svemu pokušavam da pronađem nešto smešno - pretpostavljam da je to moj način da se nosim s teškim trebucima."

Prva dva romana osmodelnog serijala Kupoholičarka adaptirana su u film iz 2009. godine, nazvan Priznanja kupoholičarke (Confessions of a Shopaholic), sa Ajlom Fišer u glavnoj ulozi.

ajla fišer, glumica ajla fišer u filmu kupoholičarka
Getty Images
Ajla Fišer kao kupoholičarka u filmu iz 2009. godine

Prvi roman, The Tennis Party, napisala je već sa 24 godine i to pod njenim pravim imenom dok je radila kao novinarka.

Kritičari su ga izuzetno hvalili i ubrzo je dospeo na listu deset najprodavanijih knjiga.

Potom je kao Medlin Vikam (Madeleine Wickham) objavila još šest romana.

Pet godina kasnije, pod pseudonimom Sofi Kinsela, objavljuje Tajni svet snova jedne kupoholičarke (The Secret Dreamworld of a Shopaholic), kojim je čitaocima predstavila lik Beki Blumvud.

Posle ogromnog uspeha, Kinsela je napisala još osam nastavaka iz serijala Kupoholičarka, a ukupno još 18 knjiga.

Među njima su jedan roman za tinejdžere i četiri knjige za decu.

„Priče je ispunila stvarnim životnim temama koje spajaju duhovitost, emotivnu dubinu i društvenu pronicljivost, čime je definisala je i podigla žanr romantične komedije", saopštio je njen britanski izdavač.

„Njen prepoznatljiv glas i stil privukao je čitaoce najrazličitijih dobi širom sveta.“

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 12.10.2025)

BBC News
Blizu 200 dece začeto spermom davaoca sa genetskom mutacijom koja izaziva rak

Blizu 200 dece začeto spermom davaoca sa genetskom mutacijom koja izaziva rak

BBC News pre 1 sat
Dokumenti u vezi sa suđenjem Gilejn Maksvel mogu da budu javni: Sud

Dokumenti u vezi sa suđenjem Gilejn Maksvel mogu da budu javni: Sud

BBC News pre 4 sati
Mirovni plan(ovi), Krim i izbori: Šta o svemu kaže predsednik Ukrajine

Mirovni plan(ovi), Krim i izbori: Šta o svemu kaže predsednik Ukrajine

BBC News pre 5 sati
Po pravdu u Strazbur, ali nije baš sve tako jednostavno

Po pravdu u Strazbur, ali nije baš sve tako jednostavno

BBC News pre 7 sati
Genska terapija zaustavlja neizlečivu leukemiju

Genska terapija zaustavlja neizlečivu leukemiju

BBC News pre 10 sati
BBC News

Povezane vesti »

Preminula autorka bestselera Kupoholičarka, Sofi Kinsela

Preminula autorka bestselera Kupoholičarka, Sofi Kinsela

Nedeljnik pre 19 minuta
Emotivno oproštajno delo: Poslednji roman Sofi Kinsele (1969-2025) otkriva njenu priču: "Naučila sam da mogu da živim s rakom"…

Emotivno oproštajno delo: Poslednji roman Sofi Kinsele (1969-2025) otkriva njenu priču: "Naučila sam da mogu da živim s rakom"

Blic pre 44 minuta
Posle dugogodišnje borbe s rakom preminula slavna književnica: Odlazak autorke „Kupoholičarke“ Sofi Kinsele

Posle dugogodišnje borbe s rakom preminula slavna književnica: Odlazak autorke „Kupoholičarke“ Sofi Kinsele

Nova pre 1 sat
Preminula poznata književnica koju su Srpkinje obožavale

Preminula poznata književnica koju su Srpkinje obožavale

B92 pre 1 sat
Preminula Sofi Kinsela, autorka ‘Kupoholičarke’

Preminula Sofi Kinsela, autorka ‘Kupoholičarke’

Danas pre 2 sata
Preminula Sofi Kinsela, autorka ‘Kupoholičarke’

Preminula Sofi Kinsela, autorka ‘Kupoholičarke’

Južne vesti pre 2 sata
Preminula Sofi Kinsela, autorka 'Kupoholičarke'

Preminula Sofi Kinsela, autorka 'Kupoholičarke'

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Sofija

Zabava, najnovije vesti »

U Australiji od danas društvene mreže zabranjene za decu mlađu od 16 godina

U Australiji od danas društvene mreže zabranjene za decu mlađu od 16 godina

RTV pre 34 minuta
Preminula autorka bestselera Kupoholičarka, Sofi Kinsela

Preminula autorka bestselera Kupoholičarka, Sofi Kinsela

Nedeljnik pre 19 minuta
Dokle god su zdravi one koje voliš, nemaš ti probleme: Sestri Nemanje Gudelja porodica je svetinja

Dokle god su zdravi one koje voliš, nemaš ti probleme: Sestri Nemanje Gudelja porodica je svetinja

Story pre 23 minuta
Bajkovito veče za 31 inspirativnu ženu: Održan drugi Zadovoljna.rs Advent Dinner powered by Eucerin

Bajkovito veče za 31 inspirativnu ženu: Održan drugi Zadovoljna.rs Advent Dinner powered by Eucerin

N1 Info pre 14 minuta
Uporne masnoće će postati prošlost

Uporne masnoće će postati prošlost

Vesti online pre 14 minuta