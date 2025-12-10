Preminula Sofi Kinsela, autorka ‘Kupoholičarke’

BBC News pre 2 sata

Getty Images Sofi Kinsela na književnom festivalu u Oksfordu 2018. godine

Sofija Kinsela, autorka bestseler serijala romana Kupoholičarka, veoma popularnog i u Srbiji, preminula je u 55. godini, saopštila je njena porodica.

Engleskoj autorki, čije je pravo ime bilo Medlin Sofi Vikam, dijagnostifikovan je 2022. agresivni oblik tumora na mozgu.

„Slomljenog srca saopštavamo da je jutros preminula naša voljena Sofi (poznata i kao Medi, i kao mama)“, piše u objavi na njenom Instagram nalogu.

„Otišla je mirno, a poslednji dani su joj bili ispunjeni onim što je najviše volela - porodicom, muzikom, toplinom, Božićem i radošću.“

Uprkos bolesti sa kojom se hrabro nosila, dodaju, Sofi je sebe smatrala „istinski blagoslovenom zbog divne porodice, prijatelja i uspeha njene književne karijere“.

„Ništa nije uzimala zdravo za gotovo i zauvek je bila zahvalna na ljubavi koju je dobijala.

„Nedostajaće nam beskrajno, srca su nam slomljena."

Sa suprugom Henrijem je imala petoro dece, uzrasta od 12 do 28 godina.

Kinseline knjige prodate su u više od 45 miliona primeraka, u više od 60 zemalja i prevedene na više od 40 jezika.

Poslednja, Kako to izgleda? (How Does It Feel?), objavljena je u oktobru 2024. godine.

Njena priča prati uspešnu spisateljicu Iv koja se jednoga dana budi u bolničkom krevetu, ne sećajući se kako je tu dospela, kada joj saopštavaju da joj je odstranjen veliki zloćudni tumor na mozgu.

Nazivala ju je „najautobiografskijom knjigom do sada".

„Pisanje o mojoj dijagnozi bilo je, bez sumnje, veoma korisno, ali nipošto jednostavno", izjavila je krajem 2024. godine, a prenela Laguna, njen izdavač u Srbiji.

„Prošlo je dosta vremena pre nego što sam bila spremna da otvoreno govorim o svom stanju, jer sam želela da budem sigurna da se moja porodica, posebno naših petoro dece, u potpunosti prilagodila novonastaloj životnoj situaciji", dodala je.

Znala je, kako kaže, da to neće biti memoari, jer „to nije ona", već je sopstveno iskustvo pretočila u izmišljenu priču.

„U svemu pokušavam da pronađem nešto smešno - pretpostavljam da je to moj način da se nosim s teškim trebucima."

Prva dva romana osmodelnog serijala Kupoholičarka adaptirana su u film iz 2009. godine, nazvan Priznanja kupoholičarke (Confessions of a Shopaholic), sa Ajlom Fišer u glavnoj ulozi.

Getty Images Ajla Fišer kao kupoholičarka u filmu iz 2009. godine

Prvi roman, The Tennis Party, napisala je već sa 24 godine i to pod njenim pravim imenom dok je radila kao novinarka.

Kritičari su ga izuzetno hvalili i ubrzo je dospeo na listu deset najprodavanijih knjiga.

Potom je kao Medlin Vikam (Madeleine Wickham) objavila još šest romana.

Pet godina kasnije, pod pseudonimom Sofi Kinsela, objavljuje Tajni svet snova jedne kupoholičarke (The Secret Dreamworld of a Shopaholic), kojim je čitaocima predstavila lik Beki Blumvud.

Posle ogromnog uspeha, Kinsela je napisala još osam nastavaka iz serijala Kupoholičarka, a ukupno još 18 knjiga.

Među njima su jedan roman za tinejdžere i četiri knjige za decu.

„Priče je ispunila stvarnim životnim temama koje spajaju duhovitost, emotivnu dubinu i društvenu pronicljivost, čime je definisala je i podigla žanr romantične komedije", saopštio je njen britanski izdavač.

„Njen prepoznatljiv glas i stil privukao je čitaoce najrazličitijih dobi širom sveta.“

(BBC News, 12.10.2025)