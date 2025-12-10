Preminula autorka bestselera Kupoholičarka, Sofi Kinsela

Nedeljnik pre 3 sata
Preminula autorka bestselera Kupoholičarka, Sofi Kinsela

Sofi Kinsela, britanska autorka serije bestselera „Kupoholičarka“, preminula je u 56. godini, prenela je američka televizijska mreža Si En En.

Knjige Sofi Kinsele, rođene 1969. godine, prevedene su na više od 40 jezika. Borila se s teškom bolešću od 2022. Spisateljka, čije je pravo ime bilo Madlen Sofi Vikam (Madeleine Spphie Wikam), dijagnostikovan je agresivni oblik raka mozga 2022. godine. Njena porodica je saopštila da je umrla mirno, a poslednji dani su joj bili ispunjeni pravim ljubavima – porodicom, muzikom, toplinom, Božićem i radošću. Iako joj je rak mozga dijagnostikovan pre tri godine,
